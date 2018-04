Bewoners 50 woningen Wageningen geëvacueerd vanwege gaslek

Woensdag is aan het begin van de middag aan de Troelstraweg in Wageningen een flat ontruimd, omdat onderin de flat een gaslek was ontdekt. Dit meldt de gemeente woensdag.

Opvang wijkcentrum

De bewoners werden opgevangen in wijkcentrum De Nude aan de Kortestraat 2. Burgemeester Geert van Rumund kwam in het wijkcentrum langs om de bewoners te spreken.

Gaslek wordt gerepareerd

Nadat rond 17.15 uur het gas was afgesloten en situatie veilig was mochten bewoners rond 18.00 uur deels weer terug naar hun flatwoning. Intussen is Liander bezig om het gaslek te repareren. Tot reparatie helemaal klaar is, is het voor de bewoners nog niet mogelijk om te koken. Daarom is er voor hen tot 21.00 uur nog soep en broodjes in Wijkcentrum de Nude verkrijgbaar. Hoe lang de reparatie door Liander precies gaat duren is nog niet duidelijk.