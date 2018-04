Verdachte (18) neergeschoten bij achtervolging in Goirle

Een politieachtervolging van een bestelbusje die startte in Tilburg is via België uiteindelijk in Goirle op een doodlopende weg geëindigd. De bestuurder negeerde een stopteken en probeerde onderweg een politieauto te rammen.

Er vluchtten twee mannen uit de auto, één van hen, een 18-jarige Tilburger, werd door de politie neergeschoten. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Rond 04.30 uur werd in een woning in Oirschot nog een 19-jarige man vanwege dit incident als verdachte aangehouden. De bestelauto waarin zij reden blijkt gestolen te zijn.

Agenten surveilleerden afgelopen nacht in Tilburg. Zij kregen een melding dat een ANPR paal (Automatic Nummer Plate Registration) een zogenaamde ‘Hit’ gaf op een voorbij rijdende bestelauto. Er was iets niet in orde met het kenteken. Ze zagen de bedoelde auto rijden op de Ringbaan West en gaven op de Blaakweg een stopteken.

Achtervolging

De bestuurder negeerde het stopteken waarna een achtervolging ontstond. Daarbij sloten meerdere politie voertuigen aan. De bestelauto reed via de Turnhoutsebaan door Poppel en Ravels en daarna weer terug richting Nederland. Tijdens de rit probeerde bestuurder met zijn bestelauto nog een politievoertuig te rammen door op het moment dat die wilde inhalen een forse zwaai naar links te maken. Uiteindelijk eindigde de achtervolging in een doodlopende straat. De twee inzittenden sloegen op de vlucht, daarbij werd een van hen een 18-jarige Tilburger, door de politie neergeschoten. Hij werd met beenletsel naar het ziekenhuis gebracht. De tweede inzittende wist te ontkomen, maar hij, een 19-jarige man, is later vannacht in zijn woning in Oirschot aangehouden.

Onderzoek

De Tilburgse recherche onderzoekt de reden(en) waarom de bestuurder het stopteken negeerde. Inmiddels staat al wel vast dat de mannen in een gestolen bestelauto reden. In overleg met de officier van justitie stelt de rijksrecherche een onderzoek in naar het vuurwapengebruik door de politie.