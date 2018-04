Man (51) doodgeschoten in auto

In Den Bult in Eindhoven is een dode man aangetroffen in een auto. Het gaat om een 51-jarige inwoner van Eindhoven. Voor het onderzoek naar de toedracht heeft de politie een Team Grootschalige Opsporing opgericht.

Een buurtbewoner vond de man in de auto en alarmeerde de hulpdiensten. Naast politiemensen kwamen ambulancepersoneel en een traumahelikopter ter plaatse voor eventuele hulpverlening, maar de man bleek al te zijn overleden. Al snel was duidelijk dat hij van dichtbij was doodgeschoten. De politie heeft meteen de plaats van het incident afgezet zodat mogelijk sporen naar de dader niet meer verstoord zouden worden. Het sporenonderzoek werd korte tijd later opgestart door onze forensische rechercheurs. Een team van specialisten van de Landelijke Eenheid van de politie heeft met een drone van bovenaf foto’s gemaakt van de plaats delict. Verder is er een speurhond ingezet die mogelijk een spoor kon vinden van de vluchtroute van de dader.