Zeldzame blauwoogmaki geboren in Apenheul

Er is een zeldzame blauwoogmaki in het Apeldoornse Apenheul geboren. Moeder New Hope beviel in maart van een gezonde zoon, Reny. Dat is bijzonder nieuws, want blauwoogmaki’s zijn ontzettend zeldzaam. In het wild worden ze met uitsterven bedreigd en in Europese dierentuinen leven er minder dan 30.