FNV: ‘Minister Wiebes, help mee 600 vakkrachten te behouden bij Siemens Hengelo’

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat moet meer doen om de werkgelegenheid van Siemens in Hengelo te behouden. Dat vindt FNV Metaal. Het gaat om de banen van 600 specialistische vakkrachten in duurzame technologie.

Vanavond is hierover een debat in de Tweede Kamer. Siemens draait miljoenen omzet op overheidsprojecten en heeft door de ongefundeerde aankondiging vanuit Duitsland dat de locatie gesloten wordt, het Hengelose bedrijfsonderdeel onnodig ernstig in gevaar gebracht.

Hans Zebel, bestuurder FNV Metaal: 'Siemens moet financieel over de brug komen om de risico’s van de geïnteresseerde overnamekandidaten te beperken en het bedrijfsonderdeel in Hengelo een aantrekkelijke nieuwe start te geven. De overheid zou dit van het concern moeten verlangen.’

Buitenlandse eigenaar

Siemens Duitsland heeft bij zijn reorganisatie vooral gekeken naar de werkgelegenheid in Duitsland. Zebel: ‘Siemens is een goed voorbeeld hoe het werkt als de eigenaar van het bedrijf over de grens ook vestigingen heeft. Het is makkelijker om vestigingen over de grens te sluiten, dan in eigen land. Siemens Duitsland heeft geen oog voor de belangen van de werknemers in Nederland. Wij vinden dat onaanvaardbaar.’

De FNV roept de Tweede Kamer op om minister Wiebes de opdracht te geven om zich actiever te bemoeien met het proces. Hans Zebel: ‘Dit is geen moment om achterover te leunen. We moeten alles doen om deze loyale vakkrachten met hun kennis over duurzame technologie te behouden voor Nederland. De tijd van de mooie praatjes is voorbij. Het gaat nu om daden.’

Bij Siemens in Hengelo werken 600 mensen aan onder andere gasturbines. In november 2017 kondigde Siemens de voorgenomen sluiting van de vestiging aan, zonder vooraf gesprekken te hebben gevoerd met overnamekandidaten. Daardoor heeft het bedrijf zichzelf in een nadelige positie gezet bij overnamegesprekken, wat ten koste gaat voor het personeel. De loyale vakkrachten zijn technisch hoogwaardig geschoold in duurzame technologie. Direct na de aankondiging gaven de werknemers al aan dat hun technologische kennis ingezet kan worden voor de energietransitie en dus waardevol is voor overnamekandidaten en van groot belang voor de innovatiekracht van Nederland.