Weer rekening houden met flinke onweersbuien

Ook vandaag moeten we volgens het KNMI rekening houden met flinke onweersbuien aan het einde van de middag in het zuiden, oosten en midden van ons land.

Vanaf het einde van de middag worden er in het zuiden, oosten en mogelijk ook het midden enkele onweersbuien verwacht. Dit kunnen lokaal pittige buien zijn met hagel, windstoten rond 60 km/uur en plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de avond nemen de buien weer in activiteit af.