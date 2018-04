Vrouw aangehouden na vondst overleden baby Schiedam

De politie heeft woensdagavond een 19-jarige vrouw uit Schiedam aangehouden in verband met de overleden baby die zaterdagmiddag op de Stationstraat in Schiedam werd gevonden. De baby lag in een zak op het balkon van een flatwoning.

De recherche is direct op zoek gegaan naar de ouders van de pasgeboren baby. Naast uitgebreid sporenonderzoek, hebben politiemensen buurtonderzoek gedaan, bekeken rechercheurs beelden van camera’s in de omgeving maar ook vuilcontainers werden doorzocht. Daarnaast is sectie op het lichaampje verricht waarbij ook DNA is afgenomen.

Uitgebreid onderzoek heeft uitgewezen dat de vrouw zeer waarschijnlijk de moeder van de baby is. Zij is een bewoonster van de woning waar het lichaampje werd aangetroffen.

De recherche onderzoekt de omstandigheden waaronder de baby werd geboren en of daarbij mogelijk nog meer personen betrokken waren.