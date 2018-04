Drie mannen aangehouden met grote partij vermoedelijk gestolen kleding

De Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid hield in de ochtend een controle bij het busstation van het Rotterdamse Centraal Station. De controle was gericht op bussen in het internationale personenvervoer. Tijdens de controle viel het de agenten op dat twee personenauto’s in de buurt van de bussen parkeerden. De drie inzittenden stapten uit en observeerden de bussen maar kwamen echter niet dichterbij. Toen de geüniformeerde agenten even later verdwenen maakten ze wel aanstalten om naar een bus te gaan. Op dat moment keek een agent in burger in de auto’s en zag grote “big shoppers” staan. Bij controle bleek dat de tassen gevuld waren met nieuwe kleding, bijna allemaal nog voorzien van prijskaartjes. De drie mannen van 39, 43 en 44 jaar oud, allen met de Roemeense nationaliteit, werden aangehouden. De kleding en de twee auto’s werden in beslag genomen. Vermoedelijk wilden de mannen de partij kleding door de bus naar Roemenië laten vervoeren. Zelf hadden ze namelijk geen plaats in de bus gereserveerd. De politie zoekt uit waar de kleding met een waarde van ten minste 20.000 euro is gestolen.

Rijbewijs

Bij de controle van de bus bleek dat de Roemeense bestuurder niet in het bezit was van een geldig rijbewijs. Zijn rijbewijs was ingevorderd door de Roemeense autoriteiten. Tijdens de actie zijn nog twee andere bussen gecontroleerd waarbij geen bijzonderheden zijn geconstateerd.