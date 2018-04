Nieuwegein veroordeeld voor vernielen nest bonte specht

Fietssnelweg

De kap vond plaats in mei, tijdens het broedseizoen. De bomen moesten wijken voor de aanleg van een fietssnelweg tussen Nieuwegein en Utrecht. Snelheid bij de bomenkap was geboden anders verviel een subsidieregeling, zo bleek op zitting.

Tijdens het rooien op 10 mei vorig jaar bleek dat in een gevelde boom een specht een nest had gemaakt. In dat nest lagen drie eieren, waarvan er twee gebroken waren.

Werkwijze

De gemeente heeft aangegeven dat sinds het incident de werkwijze veranderd is. Bomen die worden gekapt worden voortaan op een andere manier gecontroleerd. Ook gaf de gemeente aan extra zorgvuldig te werk te gaan tijdens het broedseizoen.