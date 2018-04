Geen straf voor stalker Marianne Thieme

Belaging

De rechtbank is van oordeel dat de vrouw tussen februari 2015 en februari 2016 inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van Thieme. Dit deed zij door vele e-mails en geluidsfragmenten naar het Kamerlid en haar fractie te sturen en berichten en foto’s van Thieme te delen op sociale media. Ook heeft ze een publiek optreden verstoord en heeft ze zich eenmaal opgehouden bij de woning van het Kamerlid.

Ontoerekeningsvatbaar

Uit onderzoek blijkt dat de verdachte in de periode van de belaging psychisch ontregeld was. De vrouw kampt al lange tijd met ernstige psychische klachten. De rechtbank is het met de officier van justitie en de advocaat van de vrouw eens dat zij ten tijde van het plegen van het feit volledig ontoerekeningsvatbaar was. Zij is na haar aanhouding opgenomen geweest en bij het onderzoek op zitting bleek dat het op dit moment relatief goed gaat met de vrouw. Daarnaast kan zij vrijwillige hulp krijgen van de GGZ. Om die reden legt de rechtbank eveneens geen maatregel op.