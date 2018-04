Gevangenisstraf voor spookrijder op de A4

De rechtbank Den Haag heeft donderdag een 24-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en een onvoorwaardelijke rijontzegging van 2 jaar. De man krijgt deze straf omdat hij onder invloed van amfetamine op de A4 over een afstand van 17 kilometer met zeer hoge snelheid tegen de rijrichting in gereden en op de verbindingsweg tussen de A4 en de A12 tegen de auto van het slachtoffer is gebotst.

Spookrijder

De politie was via 112-meldingen gewaarschuwd dat een auto op de A4 tegen de rijrichting in reed. De politie is op de juiste rijbaan naast de spookrijder gaan rijden met zwaailichten en sirene om hem te waarschuwen. Verdachte bleef echter voor zich uitkijken en reed met zo’n 115 km per uur gewoon door. Auto’s die de spookrijdende verdachte zagen aankomen en hem nog konden ontwijken seinden met koplampen. Bij de fly-over is verdachte tegen de auto van het slachtoffer gebotst die daarbij gewond is geraakt.

​Poging doodslag?

Uit het dossier blijkt niet dat verdachte de bedoeling had het slachtoffer om het leven te brengen of zwaar te verwonden. Verdachte wordt dan ook vrijgesproken van de poging tot doodslag.

​Onvoorzichtig en onoplettend of roekeloos?

Verdachte heeft weliswaar een gevaarlijke verkeerssituatie voor zijn medeweggebruikers en een ongeluk met lichamelijk letsel veroorzaakt, maar volgens de rechtbank voldoet dit handelen niet aan de strenge eisen die door de Hoge Raad aan “roekeloos” als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) worden gesteld. Verdachte wordt daarom van dit strafverhogende bestanddeel vrijgesproken.

De rechtbank beoordeelt het gedrag van verdachte, over een grote afstand, met zeer hoge snelheid onder invloed van amfetamine op de snelweg tegen het verkeer in rijden, wel als zeer onvoorzichtig en onoplettend in de zin van artikel 6 WVW.