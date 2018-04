Intrekking landelijke ophokplicht vogelgriep

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit trekt met ingang van vrijdag 13 april de landelijke maatregelen tegen de verspreiding van vogelgriep, zoals de ophok- en afschermplicht in. Het risico op vogelgriepbesmetting door wilde watervogels is dusdanig afgenomen dat de maatregelen niet langer noodzakelijk zijn. De ophokplicht is ruim drie maanden van kracht geweest.