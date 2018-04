Na drie maanden wordt landelijke ophokplicht vogelgriep ingetrokken

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit trekt met ingang van vrijdag 13 april de landelijke maatregelen tegen de verspreiding van vogelgriep, zoals de ophok- en afschermplicht in. Het risico op vogelgriepbesmetting door wilde watervogels is dusdanig afgenomen dat de maatregelen niet langer noodzakelijk zijn. De ophokplicht is ruim drie maanden van kracht geweest.