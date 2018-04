Cel- en werkstraf geëist voor huiselijk geweld tegen zus en vriendin

De verdachte werd aangehouden nadat hij in februari vorig jaar bij zijn familie thuis een kledingstuk wilde ophalen. Toen zijn ouders hem niet binnenlieten probeerde hij via de tuin alsnog in huis te komen. Zijn hoogzwangere zus kreeg hierbij een harde trap in haar buik.

Direct hierna liet ze zich door de ambulancedienst in tranen naar het ziekenhuis brengen, omdat ze haar kindje niet meer voelde. Na een nacht observatie in het ziekenhuis mocht zij weer naar huis.

Verdachte werd opgepakt en na een kleine twee weken werd zijn voorlopige hechtenis geschorst. In die periode mishandelde hij echter zijn inmiddels ex-vriendin, zodat hij in augustus 2017 weer werd vastgezet. Na onderzoek bleek hij haar vele malen te hebben mishandeld en bedreigd. Zo zagen getuigen hoe hij haar op straat in een wurggreep nam en meerdere keren hard sloeg en schopte. Ook zou hij haar hebben gebeten. Collega's zagen haar regelmatig bont en blauw op het werk verschijnen.

De officier van justitie eiste vandaag een celstraf van 10 maanden waarvan 4 voorwaardelijk en een werkstraf van 120 uur waarvan 60 voorwaardelijk tegen de verdachte. Ook zou hij een schadevergoeding van 3.299,55 moeten betalen. Het kindje van de zus is inmiddels gezond ter wereld gekomen.