Naaktfoto's van honderden Nederlandse meisjes gedeeld in wraakpornonetwerk

Uit het undercoveronderzoek van de nieuwszender blijkt ook dat meer dan 30.000 van die wraakpornobeelden zijn gesorteerd op volledige naam en woonplaats van de meisjes met links naar hun profielen op social media. Dat zorgt ervoor dat de meisjes, ondanks dat hun hoofd niet op de naaktfoto of -video te zien is, toch nog worden geïdentificeerd.

Op aanvraag hacken

De naaktfoto's worden zonder toestemming van de meisjes verspreid en in een chatkamer geruild als een soort Pokémonkaarten en opgeslagen in een grote verzameling. De meisjes die door de jongens 'wins' worden genoemd, kunnen op aanvraag gehackt worden om expliciete foto's of video's te stelen. Heel vaak hebben de meisjes zelf de beelden gemaakt. Veel van de de jongens delen dan ook naaktfoto's van video's van één of meerdere ex-vriendinnen. 'Een groot deel van de meisjes is waarschijnlijk minderjarig', zo meldt RTL Nieuws. Het besloten netwerk bevat naaktfoto's en video's van minstens 400 Nederlandse meisjes.

Netwerk nog actief

Vk nog actief volgens de nieuwszender is het netwerk op dit moment nog actief en de online map met meer dan 40GB aan wraakporno wordt dagelijks aangevuld met naaktfoto's en -video's van meisjes.