Flinke vertraging op A2 tussen Boxtel en Vught door ongeval

De bestuurder (onbekend of het om een man of vrouw gaat) van het voorste voertuig is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De rechter rijstrook is enige tijd afgesloten geweest maar is inmiddels weer open. Over de oorzaak is momenteel nog niets bekend.