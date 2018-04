'Zorgverzekeraars overtreden mogelijk de wet door surfgedrag door te sturen naar Facebook'

Dat zegt de AP in een reactie op het nieuws dat zorgverzekeraars een zogenoemde Facebook-pixel-plug-in op hun website hebben. Facebook zou die gebruiken om gepersonaliseerde advertenties te tonen. Dit meldt de NOS donderdag. Een woordvoerder van de AP tegen de NOS: 'Dat lijkt niet in orde. Voor elke verwerking van gegevens moet je een fatsoenlijke grondslag hebben en die lijkt er niet te zijn. In het algemeen kan gezegd worden dat als je geen fatsoenlijke grondslag hebt voor het verwerken van gegevens, je in strijd bent met de wet.'

Debat

Zorgverzekeraar Menzis en ONVZ hebben aangegeven te stoppen met het gebruik van plug-in. Of de AP zorgverzekeraars wil gaan verplichten de programma's te verwijderen is niet zeker. De Tweede Kamer heeft haar zorgen geuit over het feit dat zorgverzekeraars en andere zorgbedrijven het surfgedrag doorsturen. De hele Kamer wil een debat met minister Dekker voor Rechtsbescherming en minister Bruins voor Medische Zorg. Binnenkort is er ook een hoorzitting met vertegenwoordigers van techbedrijven. Dit heeft te maken met het lek van gegevens van Facebook Cambridge Analytica.