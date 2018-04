Auto op zijn kop bij eenzijdig ongeval bij pompstation langs A2

Bij het tankstation Texaco Velder langs de A2 ter hoogte van Liempde is donderdagavondrond rond 20.15 uur een auto over de kop geslagen.

Door nog onbekende oorzaak verloor de bestuurder de macht over het stuur. De auto botste tegen een paal, daarna kwam het voertuig op zijn kop tot stilstand. De bestuurder raakte gewond maar was wel bij kennis. Hij is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

De ravage was groot, brokstukken lagen verspreidt over een groot deel van het terrein. Een bergingsbedrijf heeft het zwaar gehavende voertuig, waarvan een wiel compleet afbrak, geborgen terwijl politieagenten alle brokstukken bij elkaar verzamelden. Ondanks het ongeval was het tankstation gewoon bereikbaar voor overige weggebruikers.