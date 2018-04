Nederlandse scholier (15) die urenlang vermist was tijdens excursie in Antwerpen is weer terecht

Hij werd donderdagavond rond 21.45 uur gevonden. Hij was verdwaald, zo meldt Omroep Brabant

De jongen was met zijn klas op schoolexcursie in Antwerpen. Na het verplichte programma waren de jongeren vrij en mochten ze zelfstandig de stad in gaan. Toen de jongen niet op tijd op de afgesproken plaats en tijd terug was bij de bus en de docenten geen contact met hem konden krijgen, is de politie in Antwerpen ingeschakeld. Er is urenlang naar de tiener gezocht.

De lokale omroep schrijft dat klasgenoten van de jongen erg bezorgd waren. Via een Whatsappgroep hadden ze contact met elkaar en zo konden ze zien dat de jongen donderavond nog online was geweest en dat hun berichten waren aangekomen op het toestel. De jongen had toen zelf nog niet gereageerd, wat de klasgenoten best eng vonden.