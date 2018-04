Zeven jaar cel geëist voor man (51) die schoonvader wurgde

De verdachte was die avond alleen thuis toen zijn schoonvader onaangekondigd en ongewild in zijn huis stond. De man had gedronken en was aangeschoten. De familie probeerde al een aantal jaren het contact met hem te beperken. Een van de redenen daarvoor was vermeend seksueel misbruik dat hij vroeger zou hebben gepleegd met zijn dochters, onder wie dus de vrouw van verdachte.

Die avond praatten de man en zijn schoonvader met elkaar. Voor het eerst confronteerde hij zijn schoonvader ook met het seksueel misbruik, waarop die slechts lachend en kwetsend reageerde.

Na ongeveer anderhalf uur wilde de man zijn honden gaan uitlaten en vond hij dat de schoonvader moest gaan. Die had ondertussen nog het volledige toilet ondergeplast. En nu wilde hij toch weer de andere kant op lopen, terwijl verdachte hem via de garage naar buiten probeerde te duwen. Toen de schoonvader een van de honden schopte of erop ging staan, en hij nogmaals een kwetsende opmerking maakte over het misbruik, sloeg verdachte hem de hondenriem om zijn nek en trok deze net zo lang aan tot de man niet meer ademde.

De officier van justitie noemde het vanmiddag op zitting een zeer tragische zaak. 'Tragisch omdat deze man om het leven is gebracht, maar ook gezien de familieband die er tussen verdachte en slachtoffer is. Het leven van de hele familie zal nooit meer hetzelfde zijn.'

Het Openbaar Ministerie houdt in de eis ook rekening met deze tragische omstandigheden. Daarnaast wordt de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar geacht en heeft hij volledige openheid van zaken gegeven. Hij heeft het lichaam zelfs diezelfde avond naar het politiebureau gebracht en zich, in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen, gemeld als dader.

Alles afwegende komt het Openbaar Ministerie tot een strafeis van 7 jaar. 'Want welke goede reden je ook meent te hebben om aan iemand een hekel te hebben', zei de officier van justitie, 'of in welke mate iemand je kan tergen; nooit mag daarbij het recht in eigen hand genomen worden. Want niemand verdient het om dit met zijn leven te bekopen.'