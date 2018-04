Gesprek minister Blok met Russische collega zal vooral gaan over MH17 en Syrië

Het gesprek dat minister Blok van Buitenlandse Zaken morgen in Moskou met zijn Russische collega Lavrov zal hebben, zal vooral gaan over de vervolging van de MH 17-daders en het stoppen van het conflict in Syrië.

Minister Blok zal Lavrov vragen aan het stoppen van het conflict een bijdrage te leveren, allereerst door een staakt-het-vuren mogelijk te maken, zodat humanitaire hulp mogelijk is. Dit meldt de NOS donderdag.

Blok hoopt op een open gesprek over de MH17, waarin Lavrov bevestigt dat Rusland meewerkt met het onderzoek. Volgens minister Blok is het niet zo dat er nu geen sprake is van medewerking, "maar het onderzoek vordert en het is dus van steeds meer belang dat die medewerking er is en blijft".

Ten aanzien van Syrië wil Blok nog eens duidelijk maken dat de rol van Rusland cruciaal is voor het bereiken van een wapenstilstand en humanitaire toegang, en uiteindelijk ook een duurzame oplossing. Blok wil nog niets zeggen over eventuele Nederlandse steun voor een aanval in Syrië. Inmiddels hebben minister van Defensie Bijleveld en premier Rutte gezegd dat het kabinet begrip heeft voor een vergeldingsaanval, aldus de omroep.