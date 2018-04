Vreemde gaslucht in meerdere wijken Schiedam

Donderdagavond is de brandweer in Schiedam gealarmeerd voor een melding van een gaslucht aan de Sint Liduinastraat. Ter plaatse werd een soort gas- of benzinelucht waargenomen.

Er zijn meerdere meldingen vanuit omliggende wijken binnengekomen dat een vreemde lucht werd waargenomen. Hierop is de brandweer ook naar de Westfrankelandsestraat gestuurd. Er zijn in de wijken meerdere metingen in het riool verricht. Samen met Stedin en Irado is een plan van aanpak gemaakt om de bron te vinden.