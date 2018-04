Accountants PwC moeten zich verantwoorden na indienen tuchtklachten AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 12 april 2018 tuchtklachten ingediend bij de Accountantskamer in Zwolle tegen twee accountants van PwC. 'De aanleiding hiervoor is het onderzoek dat de AFM vorig jaar is gestart naar aanleiding van publicaties in NRC Handelsblad naar omstreden betalingen bij dochterondernemingen van SHV', zo laat de AFM vrijdag weten.

AFM-onderzoek

De AFM heeft op 11 april 2017 bekendgemaakt een onderzoek in te stellen naar PwC. Aanleiding voor het onderzoek zijn publicaties in dagblad NRC Handelsblad op 25 en 28 februari 2017 naar omstreden betalingen bij dochterondernemingen van SHV, onder meer bij Econosto Mideast B.V. in Dubai. Het onderzoek naar de rol van de accountantsorganisatie PwC in deze zaak loopt nog.

Tuchtklachten

Op grond van het onderzoek dient de AFM tuchtklachten in tegen twee accountants van PwC bij de Accountantskamer in Zwolle. De klachten hebben betrekking op de wettelijke controles die zijn uitgevoerd naar jaarrekeningen over de boekjaren 2011-2014. Oudere boekjaren zijn op grond van het tuchtrecht verjaard. De Accountantskamer neemt een klacht niet in behandeling wanneer tussen het moment van handelen of nalaten en het moment van indiening van de klacht een periode van zes jaar is verstreken.