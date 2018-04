Man (38) gewond bij schietincident Hoofddorp

Schotwond

Omstreeks 23.30 uur kreeg de politie melding van het incident. Ter plaatse trof de politie het slachtoffer aan met een schotwond. De man is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Hij verkeert niet in levensgevaar.

Politieonderzoek

De politie stelde een onderzoek in in de omgeving. Er werd geen verdachte meer aangetroffen. Over de aanleiding of de identiteit van de schutter is nog niets bekend. De politie stelt een nader onderzoek in. Bent u getuigen geweest van dit incident of beschikt u over andere informatie bel dan met de politie op tel.nr. 0900-8844 of anoniem via tel.nr. 0800-7000.