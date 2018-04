Graafkraanmachinist overleden na ongeval met omgevallen heipaal

Vrijdag 13 april is in Breukelen bij een ongeval tijdens bouwwerkzaamheden een graafkraanmachinist overleden. Dit meldt de Veiligheidsregio Utrecht vrijdag.

Heipaal omgevallen

Het ongeval gebeurde vrijdagochtend rond 10.30 uur bij een bouwplaats aan de Merwedeweg. Een heipaal viel om en kwam boven op de cabine van de graafmachine terecht. De graafkraanmachinist raakte hierdoor bekneld en kwam al snel te overlijden. Brandweerlieden wisten het lichaam van het slachtoffer uit de cabine te halen.

Onderzoek

Over de precieze toedracht van het ongeval is nog niets bekend. De Inspectie is ingeschakeld om onderzoek te verrichten en hier meer duidelijkheid over te verkrijgen. De politie heeft de plek rond het ongeval afgezet met schermen.