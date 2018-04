Taakstraf voor vrouw die dodelijk ongeluk A27 veroorzaakte

Een 26-jarige vrouw uit Amersfoort die in 2016 een dodelijk ongeluk veroorzaakte is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een taakstraf en een rijontzegging van een jaar, waarvan 9 maanden voorwaardelijk. Bij het ongeval op de A27 bij Almere kwam een 58-jarige man om het leven.

Kort na middernacht botste de vrouw, een beginnend bestuurder, met haar auto op de auto van het slachtoffer. Beide auto’s zijn in een slip geraakt en over de kop geslagen. De auto van de 58-jarige man is hierdoor in het water terecht gekomen. Ondanks dat zij vermoeid was heeft zij de cruisecontrol van haar auto ingeschakeld op 130 km/uur. Uit het rapport van het NFI blijkt dat er een aanzienlijk snelheidsverschil was tussen haar auto en de auto van het slachtoffer. De rechtbank acht ook bewezen dat de vrouw tijdens het autorijden korte tijd in slaap gevallen is. Als gevolg daarvan had zij haar auto onvoldoende onder controle.

Verliezers

De rechtbank is van mening dat deze zaak alleen verliezers kent, maar dat de verdachte verwijtbaar heeft gehandeld door onvoorzichtig en/of onoplettend te rijden. In de strafbepaling is meegenomen dat de vrouw voorafgaand aan het ongeluk en na het ongeluk niet betrokken is geweest bij verkeersincidenten en dat zij haar rijbewijs nodig heeft voor haar werk. De vrouw wordt veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een deels onvoorwaardelijke rijontzegging. Daarnaast moet zij een schadevergoeding betalen.