Eigenaar dierenwinkel moet cel in voor illegale handel in beschermde vogels

De verdachte had een vogelspeciaalzaak en kocht naar eigen zeggen van een onbekende klant 15 amazonepapegaaien en 1 hyacintara. Eerder kocht hij al 9 Europese bijeneters van een voor hem onbekende klant. De rechtbank oordeelt dat de verdachte wist of de aanmerkelijke kans aanvaardde dat de vogels gestolen waren. Op het moment dat de verdachte de vogels doorverkocht wist hij inmiddels zeker dat de vogels gestolen waren uit 2 dierentuinen. Daarnaast heeft de verdachte ruim 2 maanden gehandeld in niet of onjuiste geringde vogels, wat in strijd is met de Flora- en faunawet.

De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat hij steeds weer de fout in is gegaan. Hij kocht de Europese bijeneters terwijl deze niet geringd waren. In maart 2016 is hij gewaarschuwd door een inspectiebezoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en moest hij een boete betalen. Toch kocht hij een maand later onder zeer dubieuze omstandigheden de amazonepapegaaien en hyacintara. Hij werd op 3 juni 2016 gearresteerd en verkocht na zijn vrijlating wéér verkeerd geringde vogels. Ondanks meerdere momenten waarop hij op zijn fouten is gewezen, zette de verdachte zijn illegale praktijken dus gewoon door. Ook zijn verklaring dat hij toch vooral een dierenliefhebber is, staat in schril contract met de manier waarop hij met de wetgeving voor deze beschermde vogels is omgesprongen. Daarnaast had hij geen oog voor de belangen van de bestolen eigenaren, maar was hij alleen uit op eigen financieel gewin.

De officier van justitie eiste 2 weken geleden een taakstraf en een geheel voorwaardelijke celstraf. Gelet op de ernst van de delicten, volstaat die straf volgens de rechtbank niet. Daarom krijgt de verdachte een deels onvoorwaardelijke celstraf opgelegd. Met het voorwaardelijke deel van 3 maanden wil de rechtbank de kans verkleinen dat de verdachte opnieuw in de fout gaat.