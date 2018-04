Zwaargewonde bij aanrijding tussen scooter en vrachtwagen

De bestuurder van een snorscooter is vrijdagmiddag zwaargewond geraakt in Amsterdam door een aanrijding met een vrachtwagen.

Wat er zich precies op de Nassaukade heeft afgespeeld is onduidelijk, maar de scooter en bestuurder kwamen onder de vrachtwagen terecht. Volgens een woordvoerder van de politie is de vrachtwagen over de voet van het slachtoffer gereden.

De man is met ernstig letsel naar een ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.