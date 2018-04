Vrachtwagenchauffeur gehoord als verdachte dodelijk ongeval A58

De politie heeft vrijdag 13 april een vrachtwagenchauffeur gehoord in verband met het dodelijk ongeval van maandag 9 april. Bij dat ongeval kwam een 60-jarige Eindhovenaar om het leven. Mogelijke oorzaak voor het verkeersongeval zijn enkele grote stenen op de rijbaan die wellicht van een voertuig zijn afgevallen.

De vrachtwagenchauffeur heeft zich bij de politie gemeld en is als verdachte aangemerkt, gehoord en daarna op vrije voeten gesteld. Verder onderzoek moet uitwijzen wat er die maandagochtend exact gebeurd is. De politie heeft al meerdere getuigen gesproken over het ongeval.