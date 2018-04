Zembla-verslaggever aangehouden in UMC Utrecht

Tijdens een lezing in het UMC Utrecht is Zembla-verslaggever Ton van der Ham aangehouden. De lezing werd voor het eerst gehouden door Adrienne Cullen. Zij is terminaal ziek en wilde vertellen over het feit dat het UMC haar het zwijgen wilde opleggen na een ernstige medische fout.

Tegenover het NOS zegt het ziekenhuis dat Van der Ham zich niet aan de afspraken zou hebben gehouden door te filmen in de zaal. Hiervoor zou hij meerdere keren zijn gewaarschuwd volgens een woordvoerder van het UMC Utrecht. Van der Ham is uit de zaal verwijderd. Niet veel later werd hij aangehouden voor huisvredebreuk.

Ton van der Ham ontkent dat de afspraken zijn geschonden. Hij stond naar zijn zegge op een meter of twintig buiten de symposiumzaal te wachten op zijn camera man. Dit om na de lezing een interview te draaien met Adrienne Cullen.

‘We hebben deze lezing georganiseerd en iedereen moet daarbij de vrijheid hebben om te spreken. Daarom wilden we geen camera's in de zaal. Daar was niet iedereen het mee eens, duidelijk’, aldus de woordvoerder van het UMC. ‘ De afspraak zou zijn dat Van der Ham zonder camera zou komen.

Van der Ham laat weten: ‘Om 15.10 uur gingen de deuren van de zaal open en maakten we ons klaar voor het interview. Toen stapten er opeens vijf beveiligers op ons af. Ze zeiden dat ik huisvredebreuk pleegde, maar ik had de belofte dat ik mevrouw Cullen mocht interviewen daar.’

De politie