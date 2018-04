Satudarah-leider (53) aangehouden op Schiphol

Vrijdagavond is op Schiphol Satudarah motorclubleider Michel B. bij aankomst in Nederland even voor 22.00 uur aangehouden. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) zaterdag.

Verdenking

'De 53-jarige verdachte uit Enschede is door Oostenrijk overgeleverd, waar hij in Innsbruck gedetineerd zat', stelt het OM. Het Landelijk Parket van het OM in Nederland verdenkt B. met vier anderen uit Tilburg en Maastricht van het leidinggeven aan een criminele organisatie, Satudarah Motorclub, die tot oogmerk heeft afpersing, geweld, witwassen, wapenbezit en drugshandel.

Duitsland

De in het Duitse Ahaus woonachtige B. stond enkele maanden op de nationale opsporingslijst tot hij in Oostenrijk werd aangehouden en in overleveringsdetentie ging. Hij tekende beroep aan tegen zijn overlevering aan Nederland, maar de Oostenrijkse rechter oordeelde begin april dat niets de overleveringsprocedure in de weg stond.

Strafproces

In de rechtbank Overijssel locatie Zwolle is op 30 maart jl. het strafproces tegen de vier andere verdachten van de outlaw motorcycle gang Satudarah van start gegaan. Hoewel de rechtbank op 31 maart jl. heeft geoordeeld dat de ernstige bezwaren die het OM heeft aangedragen er wel degelijk zijn, heeft de rechtbank de Satudarah-leidinggevenden om persoonlijke redenen geschorst voor onbepaalde tijd. 'De mannen zijn én blijven dus verdachten. Op 19 juni gaat de zaak, Largo, verder met een regiezitting', aldus het OM.