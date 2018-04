Drugslab in loods Geleen aangetroffen

Hasjpallets

'Onder leiding van medewerkers van het Team Ondermijning Limburg in samenwerking met de Ondersteuningsgroep is (technisch) onderzoek verricht in en rondom de loods', aldus de politie. Bij de doorzoeking van de loods door politiemedewerkers werden diverse pallets aangetroffen die waren beladen met hasj. Een eerste ruwe schatting wijst uit dat er rond de 3.000 kilogram aan hasj in de loods stond.

Grondstoffen

Daarnaast werd voor ongeveer 2.500 kilogram aan grondstoffen aangetroffen, die gebruikt worden bij de productie van synthetische drugs. Ook lag er apparatuur voor de inrichting van een hennepkwekerij in het bedrijfspand. Alle goederen zijn in beslag genomen en worden vernietigd.

Onderzoek

De politie onderzoekt wie er verantwoordelijk is voor de herkomst en handel van de aangetroffen goederen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht in het onderzoek.