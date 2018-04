Aanhoudingen en maatregelen na ongeregeldheden Helmond Sport – MVV

Cameratoezicht

Bij de voetbalwedstrijd Helmond Sport tegen MVV ontstonden op vrijdagavond 6 april ongeregeldheden waarbij met voorwerpen, onder meer stenen en vuurwerk werd gegooid. Vijf agenten werden hierdoor geraakt. Gelukkig raakte niemand ernstig gewond. Echter dit gedrag tolereren wij niet.

Arrestaties

Er is direct een onderzoek opgestart om te achterhalen wie bij de ongeregeldheden betrokken waren. Hiervoor heeft de politie beeldmateriaal verzameld dat kan helpen om verdachten te identificeren. Op basis daarvan hebben we vrijdagochtend de eerste twee verdachte Helmond Sport supporters aangehouden, een 21-jarige en een 49-jarige Helmonder. Zij zijn gearresteerd op basis van verdenking van openlijke geweldpleging en zitten vast voor het verdere onderzoek.

Gebieds- en stadionverboden

Daarnaast hebben wij in het onderzoek ondertussen ook zicht gekregen op 17 Helmond Sport supporters die zich provocerend gedroegen tijdens de ongeregeldheden. In overleg met Gemeente Helmond en Helmond Sport zijn tegen hen ook stappen ondernomen.

De Gemeente Helmond legt deze supporters een gebiedsverbod op van negen maanden. Gedurende deze periode mogen zij bij thuiswedstrijden niet bij of in de directe omgeving van Sportpark de Braakwaar komen. Helmond Sport weert deze supporters vervolgens ook door hen een voorlopig stadionverbod te geven.

Onderzoek

Het onderzoek is nog in volle gang. Het analyseren van de camerabeelden moet zorgvuldig gebeuren en is een tijdrovend project. Dit zijn de eerste verdachten die geïdentificeerd zijn. De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen. Wie betrokken is geweest bij de ongeregeldheden, wordt gevraagd én geadviseerd zich te melden bij de politie.