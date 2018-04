Tweede verdachte aangehouden onderzoek liquidatie Ergin Başakçi

Vrijdagavond is in Amsterdam-Oost een 25-jarige Amsterdammer aangehouden in het onderzoek naar de in Rotterdam doodgeschoten Ergin Başakçi. Dit meldt de politie zaterdag

Liquidatie Rotterdams terras

Başakçi werd op 28 augustus doodgeschoten op het terras van een café op de Prins Hendrikkade. Sindsdien doet een team van rechercheurs onafgebroken onderzoek. Vrijdag 6 april werd ook al een 25-jarige Amsterdammer in Amsterdam-Zeeburg aangehouden. Deze verdachte is donderdag voorgeleid aan een rechter-commissaris. Deze heeft geoordeeld dat de verdachte in belang van het onderzoek in ieder geval nog 14 dagen vast blijft zitten.

DNA-spoor

De eerste verdachte kwam in beeld van het onderzoeksteam nadat een DNA-spoor werd gevonden in één van de vluchtauto’s. Bij de liquidatie reden de daders eerst in een witte Polo met zwart zonnedak om daarna verder te vluchten in een donkergrijze Kia Rio. Onderzoek naar het rijgedrag van deze auto’s deed het vermoeden rijzen dat er door de daders een derde auto is gebruikt, een blauwe Volkswagen. Bij de eerste aanhouding is een blauwe Volkswagen Polo in beslag genomen. Onderzoek aan de blauwe Polo moet meer duidelijkheid geven of ook deze auto inderdaad door de daders is gebruikt.

Tweede aanhouding

Na de eerste aanhouding was de politie gericht op zoek naar een tweede verdachte. Ook hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het schietincident op de Prins Hendrikkade in Rotterdam augustus vorig jaar. Zijn gegevens werden binnen de politie verspreid om hem op te sporen. Alerte agenten van Basisteam Oost-Zeeburg herkenden de gezochte man toen hij in de auto zat met zijn vriendin. Zij hielden de 25-jarige Amsterdammer aan en doorzochten direct na de aanhouding twee woningen in Amsterdam-Oost. De als tweede aangehouden man wordt maandag 16 april voorgeleid aan de rechter-commissaris.

20.000 euro beloning

Het onderzoek naar de liquidatie van Başakçi gaat verder en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Informatie is nog steeds welkom. Er ligt nog steeds 20.000 euro beloning klaar voor de gouden tip. Wilt u een vertrouwelijk gesprek met de politie, neem dan contact op met het Team Nationale Inlichtingen via 079- 3458 999. Natuurlijk kunt u ook gewoon bellen met 0900-8844, mailen met tgo.rotterdam.team2@politie.nl of anoniem bellen via M. 0800-7000.