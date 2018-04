Dier bij Appelscha is vermoedelijk wolf

Dat zei Pot na het bestuderen van de beelden die Anne Graafsma uit Appelscha maakte. Zijn dochter Sanne Graafstra zag zaterdagochtend de vermoedelijke wolf lopen en schakelde haar vader in die het dier filmde. Dit meldt de Leeuwarder Courant. Anne Graafsma tegen de krant: '' Ik ben ervan overtuigd dat het geen hond was.'

DNA-onderzoek

Mogelijk heeft het dier in de omgeving drie schapen doodgebeten. DNA-onderzoek op weefsel van de dieren moet definitief uitwijzen of het echt om een wolf was. Daarom gaat Johan Wesselink van faunafonds BIJ12 DNA-monsters nemen van drie schapen die zijn doodgebeten.

Meer wolven verwacht

De wolf werd in maart 2015 voor het eerst gesignaleerd in Groningen. Daarna kwamen meldingen uit Drenthe en Twente en nu weer in Friesland. Volgens Pot zullen we 'er steeds vaker mee te maken krijgen' dat wolven vanuit Polen via Duitsland naar Nederland komen.