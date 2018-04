Gecrashte automobilist gebruikte alcohol en drugs

Zaterdagavond botste een auto op de M.A. de Ruijterlaan in Goes tegen een boom. Enkele fietsers konden de auto net ontwijken.

Het ongeluk gebeurde rond 20.25 uur. Een 28-jarige man uit Zierikzee verloor, met nog drie inzittenden in de auto, de macht over het stuur. Hij vloog over het fietspad, waar ternauwernood enkele fietsers aan een ongeval ontsnapten. De auto kwam tegen een boom tot stilstand. De inzittenden werden door ambulancepersoneel ter plaatse aan hun verwondingen behandeld. Een persoon is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Alcohol

Uit een ademtest bleek dat de bestuurder teveel alcohol had gedronken. Hij werd aangehouden. Tijdens een uitgebreide ademanalyse op het politiebureau blies hij 580 ug/l, bijna drie keer de toegestane hoeveelheid.

Cocaïne

Tijdens een speekseltest bleek dat de man uit Zierikzee ook nog cocaïne had gebruikt. Een GGD-arts heeft een bloedtest afgenomen. De uitslag hiervan is over ongeveer tien dagen beschikbaar.

Politiecellencomplex

De automobilist is voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht, waar hij zondag wordt verhoord.