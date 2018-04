Dode vrouw (35) gevonden in woning Bodegraven, man (41) aangehouden

Agenten troffen zondag 15 april om 8.40 uur in een woning in de Trompstraat een 35-jarige overleden vrouw aan. Zij hielden in de woning een 41-jarige man aan als verdachte. Zijn betrokkenheid bij het incident wordt onderzocht.

De politie gaat uit van een misdrijf. Het is niet bekend of de man de partner is. Rechercheurs en forensische experts startten direct een onderzoek. Ook vond een buurtonderzoek plaats. De aanleiding van het incident ligt vermoedelijk in relationele sfeer.