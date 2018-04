Dode vrouw gevonden in woning Bodegraven, man aangehouden

In een woning aan de Trompstraat in Bodegraven is zondag het lichaam van een vrouw gevonden.

De politie gaat uit van een misdrijf. Er is een man aangehouden, zijn betrokkenheid wordt onderzocht. Het is niet bekend of de man de partner is, maar volgens de politie gaat het zeer vermoedelijk om een misdrijf 'in de relationele sfeer'. Dit meldt Politie Den Haag zondag op Twitter.

Wanneer de vrouw is overleden is niet bekend. Rechercheurs en forensische experts zijn een onderzoek gestart.