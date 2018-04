'Experts waarschuwen Europees Parlement: geen mensenrechten voor robots'

Dat lijkt een 1 april grap, maar dat is het niet. Al meer dan 150 experts hebben gewaarschuwd dat dit levensgevaarlijk is. Experts: 'Straks zijn we overgeleverd aan machines die op eigen houtje beslissen over leven en dood.' Dit schrijft het Algemeen Dagblad zondag.

Robots zelf aansprakelijk voor daden

Het Europees Parlement (EP) schrijft in een rapport dat robots geheel of gedeeltelijk aansprakelijk moeten zijn voor hun daden. Mocht het wetsvoorstel worden aangenomen, dan kunnen robots in rechtszaken optreden als ondervraagde of aanklager, zo schrijft de krant. Het EP is van mening dat de meer ontwikkelde robot, die weliswaar een elektronische persoonlijkheid heeft, alsnog recht heeft op een menselijke behandeling.

Hoelang blijven mensen robots besturen?

Afgelopen weekend schreven deskundigen op het gebied van robotica, kunstmatige intelligentie, recht, medische wetenschappen én ethiek een brief waarin ze het voorstel sterk afraden. In de brief schrijven ze onder meer: 'Nachtmerriescenario's worden op deze manier werkelijkheid. Allerlei fabrikanten zijn bezig met het bedenken en produceren van zelflerende mechanische poppen. De vraag is: hoe lang blijven mensen nog aan de knoppen zitten?'

Wie is verantwoordelijk voor schade van robots?

Echter het gedrag van robots wordt veel minder voorspelbaar doordat ze zelf leren en beslissingen nemen. En wie is er dan verantwoordelijk voor de eventuele schade? De programmeur, de eigenaar, de producent of of degene die het apparaat de opdracht heeft gegeven. Wanneer we robots een menselijke status zouden geven, zouden registreren en verzekeren, wordt het makkelijker om de door hen aangerichte schade vergoed te krijgen, aldus de voorstanders van de wet.