Jongeren uit zorginstelling stelen bedrijfsauto

Rond 00.30 uur werd een man door een onbekende vrouw het politiebureau in Terneuzen binnengebracht. De man vertelde haar dat hij bij instelling Tragelzorg woont en niet terug naar huis kon, waarop de vrouw hem hulp bood en naar het politiebureau bracht.

Drugs

De 22-jarige cliënt van de instelling uit Clinge vertelde tegen een agent dat hij met een medebewoner in een gestolen auto had gereden. De auto was afkomstig van hun zorginstelling aan de Sterredreef. Mogelijk was hij tijdens de rit tegen een andere auto gebotst en had de auto met een lekke band in de buurt van het busstation in Terneuzen achtergelaten. De man vertelde verder dat hij had geblowd en niet meer helemaal helder was.

Aanhouding

Bij navraag bij de zorginstelling bleek dat inderdaad een auto was gestolen en een kantoor was opengebroken. De man werd hierop aangehouden. Hij werd voor verder onderzoek naar het politiecellencomplex gebracht, waar hij zondag is verhoord. De gestolen auto werd door agenten in de Wulpenbek in Hoek gevonden.

Betrokkenheid

De politie heeft een aangifte van de zorginstelling opgenomen en onderzoekt de diefstal. Zondagmiddag werd in de zorginstelling een 17-jarige jongen aangehouden. De politie onderzoekt ook zijn betrokkenheid bij de incidenten. Verder is de politie nog op zoek naar de identiteit van de vrouw, die de man naar het politiebureau bracht. De agent vergat namelijk haar naam te noteren.