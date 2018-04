De zomer komt er aan: vanaf woensdag kan het 25 graden of meer worden

De zon zal uitbundig schijnen en vooral in het zuidoosten is er kans op zomers temperaturen van 25 graden of meer. Maar ook het westen van het land krijgt te maken met prima temperaturen: de maxima zullen dar tussen de 20-25 graden liggen. Dit meldt weeronline.nl

Vanaf dinsdag gaat het kwik al flink omhoog, maar woensdag, donderdag en vrijdag kan het op sommige plaatsen zelfs 26 graden worden.