Oud-medewerkers MIVD vrezen voor hun leven vanwege uitlatingen Marco Kroon

Dit komt doordat majoor Marco Kroon in de media heeft verteld over een geheime operatie in Afghanistan. De twee oud-medewerkers die van Afghaanse komaf zijn, maar al lang in Nederland wonen, werkten jarenlang binnen de operatie waarover oud-commando Kroon heeft verklaard. Tegenover Nieuwsuur hebben ze anoniem hun verhaal gedaan. Ze worden daar Ahmed en Mahmoud genoemd, maar dat zijn niet hun echte namen. Ze bereiden hun rechtszaak voor tegen het ministerie van Defensie 'om onze veiligheid te waarborgen.' Met de rechtszaak willen ze hulp van het ministerie afdwingen om elders in Europa een nieuw bestaan op te bouwen.

'Marco Kroon heeft hele grote fout gemaakt'

Ahmed zegt in het tv-programma Nieuwsuur: 'Marco Kroon heeft een heel grote fout gemaakt. Ik ben met hem gezien in Kabul. Daarom is er nu een risico voor mij en mijn familie, zelfs in Nederland.' Beide oud-MIVD'ers hebben jarenlang in Kabul gewerkt. Ahmed runde een uitgebreid bronnennetwerk bij onder andere terroristische organisaties. Vanuit het hele land kreeg hij informatie waarmee hij vroegtijdig kon waarschuwen voor geplande aanvallen en aanslagen. Mahmoud werkte als tolk voor de MIVD. Hij moest spionnen vergezellen bij gesprekken met Afghanen. Ahmed en Mahmoud hadden namens de MIVD contact met leden van terroristische organisaties, waaronder Al Qaida en de Taliban.

Levens lopen gevaar

De levens van de beide mannen lopen gevaar. Ahmed: 'We kunnen worden uitgeschakeld.' Ze nemen het de minister van Defensie zeer kwalijk dat ze Marco Kroon geen spreekverbod heeft opgelegd. Eerder maakten ook commando's bezwaar tegen de uitlatingen van Kroon.