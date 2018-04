Gewonde bij steekpartij Hoogvliet

Bij een steekpartij in Hoogvliet, op de Langs de Baan, is zondagmiddag een 18-jarige jongen gewond geraakt.

Na vermoedelijk een ruzie liep het slachtoffer steekwonden aan arm en borst op. De steekpartij gebeurde op een voetbalveldje aan de Hoogvlietsedijk. De politie, een ambulance en de traumahelikopter kwamen ter plaatse. De gewonde is later overgebracht naar het ziekenhuis. Voor zover bekend is de dader nog niet gepakt.