Ouders en kind naar ziekenhuis na CO-lekkage

Toen het ambulancepersoneel de woning betrad, sloegen hun CO-meters alarm. Hierop werd met spoed de brandweer ter plaatse verzocht. De woning stond vol koolmonoxide en inmiddels waren de vader en een kind ook onwel geworden. Een tweede ambulance werd ter plaatse gestuurd. In de woning werden ook twee versufte katten aangetroffen, deze werden door de OVDG (Officier van Dienst Geneeskunde) naar een beschikbare (derde) ambulance gebracht. Het gezin is met twee ambulances overgebracht naar het ziekenhuis. De katten zijn nadat ze zuurstof in de ambulance hadden gekregen opgehaald door een dierenambulance. De andere woningen in de flat zijn ook gecontroleerd door de brandweer; hier werd verder niets gemeten.