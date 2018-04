FNV: Loonsverhoging Van Lanschot bankiers nieuwe deuk in het imago van de financiële sector

FNV Finance noemt de loonsverhoging aan de top van Van Lanschot Bankiers “een nieuwe deuk in het imago van de financiële sector”.

De vakbond werd voor de zoveelste keer het afgelopen jaar onaangenaam verrast met het nieuws dat wéér een financiële instelling de beloning van de top exorbitant verhoogt. Uit stukken voor de aandeelhoudersvergadering blijkt dat Van Lanschot Bankiers het salaris van topman Karl Guha met 20% wilt verhogen naar 1,5 miljoen euro. De drie andere bestuurders van de bank gaan er zo’n 25% op vooruit en verdienen dan meer dan een miljoen euro per jaar.

Ger Klinkenberg, bestuurder FNV Finance: ‘Het oude graaien lijkt weer terug te zijn in de financiële wereld. Maar ondanks de aantrekkende economie is het zwaar onderhandelen met de instellingen om te komen tot 2% voor de “gewone” medewerkers. De beloningsverhoudingen gaan steeds verder uit de pas lopen. Deze groeiende ongelijkheid moet aan banden worden gelegd.”

Komende donderdag presenteert FNV Finance de resultaten van het onderzoek naar topbeloningen bij banken en verzekeraars. In dit onderzoek, uitgevoerd door Motivaction, peilt FNV Finance hoe het Nederlandse publiek én medewerkers uit de financiële sector aankijken tegen de topbeloningen in de financiële sector. Aanleiding hiervoor was de verrijking van de top van ING, ASR, NN Group en NIBC.