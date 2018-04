Meldingen over zwangerscapsdiscriminatie en discriminatie chronisch zieken fors toegenomen

35 procent van die meldingen gingen over zwangerschapsdiscriminatie zoals het niet verlengen van arbeidsovereenkomsten van vrouwen die zwanger zijn. Ook zieken en gehandicapten stappen steeds vaker naar het College voor de Rechten van de Mens om te klagen over discriminatie. Uit de Monitor Discriminatiezaken 2017 van het College blijkt dat het totaal aantal vragen en meldingen over discriminatie met ruim een derde is gestegen. Dit melden meerdere media maandag.

De organisatie kreeg in totaal 4.259 meldingen en vragen. Bijna een kwart hiervan was afkomstig van mensen meet een handicap of chronisch zieken. De meldingen gaan dan bijvoorbeeld over buschauffeurs die niet helpen of blindegeleidehonden die worden geweigerd in de dierentuin. Nederland ratificeerde vorig jaar het VN-verdrag Handicap. Sindsdien registreert het College ook klachten over slechte toegang tot horeca, musea en openbaar vervoer en tegenwerking van verzekeraars bij het afsluiten van een verzekering.