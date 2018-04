Vale gieren uit ARTIS worden vrije vogels

Na even afwachten gingen de gieren een voor een de tijdelijke volière uit, spreidden hun vleugels en vlogen de lucht in. Samen met twaalf andere gieren die werden uitgezet, vlogen ze uit om hun nieuwe leefgebied te verkennen. De vogels zijn in april en mei vorig jaar uit het ei gekomen in ARTIS. Het ene kuiken werd verzorgd door een mannenkoppel vale gieren. De andere gier is het jong van twee gieren die in Spanje in het wild gewond raakten en in ARTIS zijn opgevangen. Zij konden door hun verwondingen niet meer worden losgelaten, maar hun jong is nu wel de vrije natuur in. “Een bijzonder moment voor ARTIS”, aldus ARTIS-directeur Rembrandt Sutorius.

Stap voor stap

Vale gieren verlaten rond de drie maanden het nest en zijn dan zelfstandig. De twee jongen uit ARTIS waren al enkele maanden in Sardinië om in een volière te wennen aan hun nieuwe omgeving. Om de introductie stap voor stap te laten verlopen, zullen ze de eerste periode nog karkassen gevoerd krijgen in een afgeschermd gebied in het Parco Regionale di Porto Conte.

Bescherming en herintroductie

Het aantal vale gieren liep vanaf de jaren ’70 terug, doordat boeren vergiftigde karkassen op hun land lieten liggen om roofdieren te verdelgen. De vale gieren, die zich als aaseters voeden met karkassen, werden hier het slachtoffer van. Sindsdien zijn er veranderingen in de regelgeving gekomen, is de natuurlijke leefomgeving van de vale gier beter beschermd en zijn er verschillende herintroductieprojecten geweest. Inmiddels gaat het beter met de vale gieren in Europa.

Door nieuwe bedreigingen voor de vale gier, zoals aanrijdingen tijdens het eten van roadkill en verwonding door elektriciteitslijnen, blijft bescherming belangrijk. Zeker op Sardinië, waar in 2013 nog maar 30 koppels werden geteld.

Binnen het natuurbehoudproject Life Under Griffon Wings waar de vale gieren van ARTIS deel van uitmaken, zullen in totaal 60 gieren worden uitgezet, in drie groepen. De keuze voor deze locatie wordt gemaakt door de overkoepelende organisatie Vulture Conservation Foundation, na overleg met de fokprogrammacoördinator van het ESB (European Stud Book) van de vale gieren.

