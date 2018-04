Man valt tijdens werk in kerktoren Velddriel vijf meter naar beneden

In het Gelderse Velddriel is maandagochtend een man die aan het werk was in een kerktoren zo'n vijf meter naar beneden gevallen.

De man werkte samen met zijn collega's aan de telecom in de kerktoren toen hij een stuk naar beneden viel. Hij kwam op een moeilijk bereikbare plek terecht, op zo'n 15 meter hoogte in de toren. Er werd een traumahelikopter opgeroepen en een hoogte reddingsteam. Het team wist het slachtoffer van de derde naar de tweede verdieping te hijsen, waarna een hoogwerker van de brandweer de man naar beneden kon halen. Dit meldt onder meer het Brabants Dagblad.

Het slachtoffer is daarna per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekend hoe de man er aan toe is. Ook is nog onduidelijk waardoor de man is gevallen.