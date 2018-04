Lichaam gevonden in geparkeerde auto in Utrecht

De auto is door de brandweer en de politie afgedekt. Dit meldt RTV Utrecht maandag. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar die is geannuleerd. Ook de ambulance die arriveerde, is snel vertrokken. Het is nog onduidelijk hoe de man is overleden. Er is forensisch onderzoek gedaan en verder zal het lichaam nog onderzocht worden door een schouwarts. Naar verluidt had de auto een Tsjechisch kenteken.