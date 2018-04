Maatregelen TenneT en Enexis vanwege extra groei zonneparken

Groei overtreft verwachtingen

'De groei van zonne-energie in Nederland overtreft alle verwachtingen. In 2017 werd een recordaantal zonneparken geplaatst. Deze trend lijkt zich de komende tijd voort te zetten. Met name in de regio's Zuid-Groningen en Noord-Drenthe verwachten we extra groei', aldus Enexis.

SDE+

Momenteel zijn in deze regio's circa 200 MW aan gerealiseerde zonne-projecten en initiatieven in voorbereiding (SDE+). Daarnaast gaat het om nog eens circa 1.000 MW aan verkenningen voor nieuwe zonneparken in dezelfde regio. Niet alle initiatieven en verkenningen leiden daadwerkelijk tot concrete aanvragen voor een aansluiting en daarmee transportcapaciteit. Indien bij nieuwe aanvragen niet direct voldoende capaciteit in het net beschikbaar is, vraagt dit echter wel om een snelle reactie van TenneT en Enexis Netbeheer.

Capaciteitsprobleem

Dit capaciteitsprobleem betreft voornamelijk het elektriciteitsnet van Enexis Netbeheer en TenneT in het gebied rondom Stadskanaal, Gasselte en Musselkanaal. Gezien de volumes van mogelijke zonneparken kunnen ook op andere locaties in het net van TenneT en Enexis Netbeheer knelpunten ontstaan. Om zon-ontwikkelingen inzichtelijk en de toepassing ervan mogelijk te maken, werken TenneT en Enexis Netbeheer momenteel aan passende maatregelen. Dit gebeurt in nauw overleg met betrokken provincies en gemeenten.